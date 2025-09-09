Folie à 35M€ : Coup de poker gagnant à l’OM ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Peu connu du grand public, Igor Paixao a fait ses armes en Eredivisie avec le Feyenoord. En 3 ans il s’est bâti une belle réputation en Europe au point d’être une belle surprise aux yeux de Matteo Guendouzi qui a croisé sa route en Ligue des champions. Le joueur de la Lazio a validé la transaction historique effectuée par l’OM pour l’ailier brésilien de 25 ans.

Quatrième recrue estivale de l’Olympique de Marseille, sur les douze enregistrées, Igor Paixao a été le premier renfort offensif attiré par le tandem Pablo Longoria - Medhi Benatia. Le président et le directeur football de l’OM ont peiné à se mettre d’accord avec leurs homologues du Feyenoord avant de finalement trouver un terrain d’entente sur un montant historique pour le club phocéen : 35M€.

«Très bon joueur. C’est un mec qui va prendre les un contre un, qui va aller fixer» Transfert le plus cher de l’histoire de l’Olympique de Marseille, au cas où les différents bonus venaient à être atteints, Igor Paixao devrait régaler les supporters marseillais d’après Matteo Guendouzi qui l’a croisé avec la Lazio. « Il y a un joueur que j’avais déjà vu quand j’avais joué contre le Feyenoord, Paixao. Très bon joueur. C’est un mec qui va prendre les un contre un, qui va aller fixer. Un excentré qui aime les un contre un, aller de l’avant, faire des différences. Je l’ai trouvé bon ».