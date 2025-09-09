«Je ne sais pas où jouer !» : Après son transfert à l’OM, c’est déjà la panique !

Hyper actif lors du mercato estival, l’OM en a profité pour renforcer son secteur offensif avec notamment le prêt de Hamed Junior Traoré qui présente l’avantage de déjà connaître Roberto De Zerbi qui apprécie sa polyvalence. D’ailleurs, l’ancien joueur d’Auxerre reconnaît qu’il ne sait pas encore où il jouera.
Arrivé cet été à l'OM, Hamed Junior Traoré sort d'une saison en prêt très réussie du côté de l'AJ Auxerre, mais surtout, il a déjà évolué sous les ordres de Roberto De Zerbi à Sassuolo. Le technicien adore la polyvalence de son attaquant, à tel point qu'Hamed Junior Traoré ne sait même pas à quel poste il jouera.
Traoré ne sait pas encore où il jouera à l'OM
« Tant que je suis sur le terrain, je me sens bien ! Cette question revient souvent, je m’y suis habitué. Même moi, je ne sais pas dire à quel poste je joue ! Et ça, ça a commencé à cause de Roberto De Zerbi. C’est lui qui a commencé ça. J’ai fait presque tous les postes offensifs, je me suis habitué à ça et j’essaye de m’adapter », affirme-t-il lors d’un live sur la chaîne Twitch de l’OM avant de poursuivre.
« C’est une de mes qualités. On cherche tout le temps à s’améliorer, on n’est jamais parfait. Apprendre plusieurs postes en même temps, ça peut être un bien, mais ça peut aussi te porter préjudice. Tu ne peux pas tout faire à 100%, donc je peux encore progresser sur plein de choses », ajoute Hamed Junior Traoré.