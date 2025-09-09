«Je ne sais pas où jouer !» : Après son transfert à l’OM, c’est déjà la panique !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Hyper actif lors du mercato estival, l’OM en a profité pour renforcer son secteur offensif avec notamment le prêt de Hamed Junior Traoré qui présente l’avantage de déjà connaître Roberto De Zerbi qui apprécie sa polyvalence. D’ailleurs, l’ancien joueur d’Auxerre reconnaît qu’il ne sait pas encore où il jouera.

Arrivé cet été à l'OM, Hamed Junior Traoré sort d'une saison en prêt très réussie du côté de l'AJ Auxerre, mais surtout, il a déjà évolué sous les ordres de Roberto De Zerbi à Sassuolo. Le technicien adore la polyvalence de son attaquant, à tel point qu'Hamed Junior Traoré ne sait même pas à quel poste il jouera.

Traoré ne sait pas encore où il jouera à l'OM « Tant que je suis sur le terrain, je me sens bien ! Cette question revient souvent, je m’y suis habitué. Même moi, je ne sais pas dire à quel poste je joue ! Et ça, ça a commencé à cause de Roberto De Zerbi. C’est lui qui a commencé ça. J’ai fait presque tous les postes offensifs, je me suis habitué à ça et j’essaye de m’adapter », affirme-t-il lors d’un live sur la chaîne Twitch de l’OM avant de poursuivre.