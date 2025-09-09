PSG : La rupture qui le dégoûte

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre le PSG et Presnel Kimpembe, l’histoire d’amour a duré vingt ans. Le titi parisien n’est pas allé jusqu’au terme de son contrat qui expirait à la fin de la saison. Ce qui allait quoi qu’il arrive être trop peu pour Pierre Ducrocq qui voulait une carrière complète à Paris pour Kimpembe.

Dimanche, le PSG annonçait le transfert de Presnel Kimpembe (30 ans) au Qatar Sports Club à un an de l’expiration de son contrat. Depuis sa blessure en février 2023 et les opérations qu’il a subi dans la foulée, le champion du monde tricolore est aux abonnés absents et n’a pas eu un rôle déterminant dans le sacre du Paris Saint-Germain en Ligue des champions.

«On se reverra bientôt, parce que ce n'est jamais fini» A la suite de l’annonce de son départ du PSG, son seul et unique club depuis toujours, Presnel Kimpembe n’a pas fait ses adieux à Paris. Ce n’est qu’un au revoir. « Ça a été un honneur de partager ces moments avec vous au Parc des Princes ou à l’extérieur. On se reverra bientôt, parce que ce n'est jamais fini. Bon courage tout le monde et à bientôt ! ».