PSG : La rupture qui le dégoûte

Entre le PSG et Presnel Kimpembe, l’histoire d’amour a duré vingt ans. Le titi parisien n’est pas allé jusqu’au terme de son contrat qui expirait à la fin de la saison. Ce qui allait quoi qu’il arrive être trop peu pour Pierre Ducrocq qui voulait une carrière complète à Paris pour Kimpembe.
Dimanche, le PSG annonçait le transfert de Presnel Kimpembe (30 ans) au Qatar Sports Club à un an de l’expiration de son contrat. Depuis sa blessure en février 2023 et les opérations qu’il a subi dans la foulée, le champion du monde tricolore est aux abonnés absents et n’a pas eu un rôle déterminant dans le sacre du Paris Saint-Germain en Ligue des champions.
«On se reverra bientôt, parce que ce n'est jamais fini»
A la suite de l’annonce de son départ du PSG, son seul et unique club depuis toujours, Presnel Kimpembe n’a pas fait ses adieux à Paris. Ce n’est qu’un au revoir. « Ça a été un honneur de partager ces moments avec vous au Parc des Princes ou à l’extérieur. On se reverra bientôt, parce que ce n'est jamais fini. Bon courage tout le monde et à bientôt ! ».
«J’aurais aimé qu’il reste encore quatre, cinq ans et qu’il soit dans le vestiaire de Paris jusqu’au bout»
Ancien joueur du PSG, Pierre Ducrocq a regretté sur les ondes de Ici Paris la fin de l’histoire de 20 ans entre les deux parties. « C’est le titi parisien par excellence. J’aurais aimé que ça aille au bout en fait. (…) Presnel, j’aurais aimé qu’il reste encore quatre, cinq ans et qu’il soit dans le vestiaire de Paris jusqu’au bout. Ça aurait été peut-être le seul à y faire toute sa carrière ».