PSG : Un transfert à 30M€ fait déjà grincer des dents !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre le PSG et Gianluigi Donnarumma, c’est terminé. Depuis la toute fin du mercato, le gardien italien est officiellement devenu un joueur de Manchester City, contre un chèque de 30M€ qui a renfloué les caisses du Paris Saint-Germain. Avant de faire sa première dans le groupe contre Manchester United, Donnarumma a été aperçu en souffrance face à Israël lundi (5-4). La presse anglaise s’inquiète.

Le Paris Saint-Germain, ou plutôt Luis Enrique, a décidé de tourner la page avec Gianluigi Donnarumma. Et ce, seulement quelques semaines après le sacre du club de la capitale en finale de Ligue des champions face à l’Inter (5-0). Bien qu’il fut l’un des artisans de la victoire en C1, le portier italien a été amené à aller voir ailleurs au bout de deux ans de collaboration avec l’entraîneur du PSG. Enrique a privilégié le fait de prendre un autre chemin avec un gardien aux qualités au pied différentes de celles de Donnarumma en installant la recrue Lucas Chevalier à 40M€ hors bonus au poste de numéro un.

«En début de match, il a même envoyé un corner dans ses propres filets» De son côté, Gianluigi Donnarumma a traversé La Manche afin d’intégrer le vestiaire de Manchester City, quatre fois champion des cinq dernières saisons de Premier League. Actuellement avec la sélection italienne pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026, le gardien a encaissé 4 buts contre Israël lundi soir. Le tout en effectuant seulement autant d’arrêts (5-4). La victoire de l’Italie n’a pas permis à Donnarumma de passer entre les mailles du filet concernant les critiques de la presse anglais. « Le match s’est avéré difficile pour le nouveau venu de Manchester City, Gianluigi Donnarumma. Le gardien a réalisé quatre arrêts, mais en a encaissé autant. En début de match, il a même envoyé un corner dans ses propres filets avant que l’arbitre ne lui épargne sa boulette ». a regretté The Daily Mail dans ses colonnes du jour.