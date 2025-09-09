Mercato : La séparation qui coûte très cher à l’OM...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’altercation qui a mis un terme à la collaboration pourtant fructueuse entre Adrien Rabiot et l’Olympique de Marseille. Le 15 août dernier, le milieu de terrain de 30 ans était au cœur d’une bagarre avec Jonathan Rowe. Écarté par l’OM et transféré à l’AC Milan, Rabiot va manquer à l’équipe phocéenne et inversement d’après Matteo Guendouzi.

La rupture que personne n’a vu venir. Que ce soit Pablo Longoria ou Medhi Benatia, les deux têtes pensantes de l’équipe première de l’OM ne tarissaient pas d’éloges au sujet d’Adrien Rabiot. Le président espagnol soulignait son professionnalisme lorsque le directeur du football de l’Olympique de Marseille affirmait le 15 août dernier avant le lever de rideau de la saison de Ligue 1 à Rennes que Rabiot était un joueur de classe mondiale au micro de Ligue 1+ quelques heures avant l’altercation entre l’international français et Jonathan Rowe d’une « violence extrême » d’après Longoria.

«C’est sûr que c’est pénalisant pour l’OM et pour Adri» Une bagarre qui a valu aux deux protagonistes leurs évictions définitives du groupe de Roberto De Zerbi ainsi que des transferts à Bologne pour Rowe et à l’AC Milan pour Rabiot. Ayant côtoyé la nouvelle recrue milanaise en équipe de France, Matteo Guendouzi a été invité à s’exprimer sur cette affaire par le journaliste Raphaël Domenach pour le média Carré également en tant qu’ancien joueur et supporter de l’OM. « Déçu du feuilleton Rabiot ? Honnêtement, quand tu n’es pas à l’intérieur, tu ne peux pas réellement juger ce qui s’est passé. C’est sûr que c’est pénalisant pour l’OM et pour Adri (ndlr Adrien Rabiot). Je pense que ça ne fait plaisir à personne cette séparation. Ils ont fait des choix, chacun a pris sa décision de son côté et c’est le monde du foot. C’est peut-être mieux comme ça aujourd’hui ».