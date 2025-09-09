Bagarre à l'OM : Rabiot touché par tout le clash ? Il passe aux aveux

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Jonathan Rowe et Adrien Rabiot se sont violemment battus dans le vestiaire, selon le compte rendu du président Pablo Longoria, entraînant leurs évictions du groupe de l'OM. Transféré à l'AC Milan, l'international français n'est pas au fond d'après le sélectionneur Didier Deschamps. Explications.

Le 15 août dernier, une mini crise frappait l'OM. Non pas en raison de la défaite en lever de rideau de Ligue 1 sur la pelouse du Stade Rennais (0-1), mais bien les retombées que ce revers a eu. Dans le vestiaire, le soir même, les esprits s'échauffaient si bien qu'Adrien Rabiot et Jonathan Rowe en venaient aux mains.

«Il va bien, ça c'est sûr» Une attitude indigne du club et de l'institution selon les hauts décideurs de l'OM qui faisaient le choix de définitivement écarter les deux protagonistes de la bagarre quelques jours plus tard. Rowe partit à Bologne lorsque Rabiot signait à l'AC Milan à la toute fin du mercato. Appelé par Didier Deschamps pour les éliminatoires du Mondial 2026, Rabiot va bien selon le sélectionneur. « Adrien Rabiot jouera-t-il face à l'Islande ? Je n'ai que des options. Adrien a joué dans une position (avec l'OM). Il va bien, ça c'est sûr ».