Kylian Mbappé : La signature qui va le régaler !

Alexis Brunet

Cet été, le Real Madrid a mis le paquet pour se renforcer avec les arrivées de Carreras, Huijsen, Alexander-Arnold et Mastantuono. À l’avenir, le club espagnol souhaiterait faire des économies et miser plutôt sur des joueurs libres. Le nom d’Ibrahima Konaté est en haut de la liste des dirigeants madrilènes, car le coéquipier de Kylian Mbappé chez les Bleus sera libre de tout contrat l’été prochain.

Après une saison sans titre majeur, le Real Madrid a bien l'intention de réagir cette année. Pour cela, les dirigeants madrilènes ont décidé de changer beaucoup de choses, avec notamment l’arrivée d’un nouveau coach, Xabi Alonso. Les débuts de ce dernier sont plutôt bons, puisque la Casa Blanca comptabilise neuf points en trois matches de Liga.

Un recrutement XXL Mais en plus d’un nouveau coach, le Real Madrid a surtout mis le paquet sur le mercato. Le club de la capitale a fait des folies en s’offrant Alvaro Carreras, Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold et Franco Mastantuono. Les dirigeants madrilènes ont donc beaucoup dépensé et il faudra sans doute se serrer la ceinture à l’avenir.