Kylian Mbappé : La mauvaise surprise !

Invité d’Anne-Sophie Lapix pour le lancement de sa nouvelle émission sur M6, Kylian Mbappé n’a pas rassemblé les foules dimanche soir. 1,37 million de téléspectateurs en moyenne étaient devant leur écran pour écouter le capitaine de l’équipe de France de football, qui se fait pourtant rare dans les médias.

Transfuge de France Télévisions , Anne-Sophie Lapix a démarré son nouveau rendez-vous sur M6 ce dimanche soir avec un invité de marque. En pleine trêve internationale, Kylian Mbappé était en effet le premier invité de la journaliste dans «Le 20.20». On pouvait alors s’attendre à un gros engouement pour le capitaine de l’équipe de France , qui s’exprime rarement, mais les audiences sont finalement décevantes.

La Six s’attendait sûrement à de meilleurs résultats pour son interview exclusive de Kylian Mbappé . La nouvelle émission d’ Anne-Sophie Lapix a rassemblé 1,37 million de téléspectateurs de 20h13 à 20h24 selon les chiffres de Médiamétrie, un démarrage timide alors que 2,48 millions de téléspectateurs étaient réunis devant « Le 19:45 » quelques minutes auparavant.

Plusieurs sujets évoqués par Mbappé

Kylian Mbappé s’est exprimé sur plusieurs sujets face à l’ancien visage du 20 Heures de France 2, revenant notamment sur les cris de singe dont il avait été la cible le 25 août dernier, sur la pelouse d’Oviedo. « Je n’ai pas forcément entendu, je l’ai vu la semaine d’après quand c’est sorti dans les médias, a confié l’ex-star du PSG. C’est quelque chose d’affligeant, on ne doit pas arrêter d’en parler tant que les choses ne changent pas et que les instances ne prennent pas les mesures qu’il faut. On ne devrait même pas en parler en 2025 mais on aura toujours l’énergie de combattre ce genre de comportements. »

L’attaquant de 26 ans a également été invité à commenter le succès du PSG en Ligue des champions : « Je sais ô combien c’était spécial pour les supporters de gagner ce trophée. C’était la suite logique. On était proches dans les années d’avant et ils ont réussi à faire ce qu’on n’a pas réussi à faire : la dernière marche. Je pense que le club va passer dans une autre sphère et je leur souhaite. »