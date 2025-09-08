Zidane - Feuilleton terminé : Il annonce sa prochaine équipe ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Logiquement annoncé comme étant le grand favori pour venir succéder à Didier Deschamps sur le banc de l'équipe de France dans un an, Zinedine Zidane avait déjà évoqué la question il y a quelques mois. Et l'ancien numéro 10 emblématique des Bleus a peut-être vendu la mèche en évoquant à demi-mot sa potentielle nomination...

Didier Deschamps a annoncé en début d'année 2025 qu'il quitterait ses fonctions de sélectionneur de l'équipe de France à l'issue de la Coupe du Monde 2026, et Zinedine Zidane apparait déjà comme le grand favori pour récupérer le flambeau à cette échéance. D'autant que l'ancien coach du Real Madrid attend que la place se libère depuis plusieurs années, lui qui n'a pas repris d'équipe depuis 2021.

« Je me sens légitime » Le Parisien a récemment repris des déclarations de Zinedine Zidane datant d’il y a quelques mois à un événement Adidas, et dans lesquelles il se confiait sur une nomination à la tête de l'équipe de France : « Je me sens légitime en équipe de France, où j’ai joué et passé pratiquement 12, 13 ou 14 ans comme joueur. Bien sûr, c’est un rêve, j’ai hâte », indiquait Zidane.