Zidane - Feuilleton terminé : Il annonce sa prochaine équipe ?

Logiquement annoncé comme étant le grand favori pour venir succéder à Didier Deschamps sur le banc de l'équipe de France dans un an, Zinedine Zidane avait déjà évoqué la question il y a quelques mois. Et l'ancien numéro 10 emblématique des Bleus a peut-être vendu la mèche en évoquant à demi-mot sa potentielle nomination...
Didier Deschamps a annoncé en début d'année 2025 qu'il quitterait ses fonctions de sélectionneur de l'équipe de France à l'issue de la Coupe du Monde 2026, et Zinedine Zidane apparait déjà comme le grand favori pour récupérer le flambeau à cette échéance. D'autant que l'ancien coach du Real Madrid attend que la place se libère depuis plusieurs années, lui qui n'a pas repris d'équipe depuis 2021.
« Je me sens légitime »
Le Parisien a récemment repris des déclarations de Zinedine Zidane datant d’il y a quelques mois à un événement Adidas, et dans lesquelles il se confiait sur une nomination à la tête de l'équipe de France : « Je me sens légitime en équipe de France, où j’ai joué et passé pratiquement 12, 13 ou 14 ans comme joueur. Bien sûr, c’est un rêve, j’ai hâte », indiquait Zidane.
« Le moment venu, ce sera un grand plaisir »
« Il y a un entraîneur aux commandes, il y a une équipe, il faut respecter tout ça, et c’est ce qu’on fait. J’ai toujours respecté le football et les gens, donc ce n’est pas vraiment le bon moment. Mais le moment venu, ce sera un grand plaisir si l’occasion se présente...», poursuivait Zidane. Des propos qui en disent long sur ses intentions et sur la probabilité de le voir succéder à Deschamps dans un an...