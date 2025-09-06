Retour triomphal, Didier Deschamps jubile !

Pour sa rentrée, l’équipe de France a réussi son retour aux affaires avec un succès intéressant face à l’Ukraine ce vendredi soir (0-2) à l’occasion des qualifications pour la Coupe du monde 2026. Après la rencontre, le sélectionneur Didier Deschamps s’est dit très satisfait de la prestation des siens en Pologne.
L’équipe de France a bien géré son retour à la compétition. Pour ce premier rassemblement de la saison 2025-2026, les Bleus vont prendre part à deux rencontres comptant pour les qualifications pour le prochain mondial. La première de ces deux étapes s’est déroulée ce vendredi soir en Pologne face à l’Ukraine. Grâce à des réalisations signées Michael Olise et Kylian Mbappé, l’équipe de France s’est adjugée un premier succès dans ces éliminatoires, avant de recevoir l’Islande au Parc des Princes mardi soir.
« On a très bien maîtrisé notre première mi-temps »
La prestation des Bleus semble d’ailleurs avoir plu à Didier Deschamps. « On a très bien maîtrisé notre première mi-temps, on aurait dû prendre un avantage supérieur, de deux buts en première période, on aurait pu en marquer plus mais ce n’est jamais évident, c’est un match de rentrée, face à une équipe solide donc c’est très bien de commencer cette campagne par une victoire », a ainsi relevé le sélectionneur français au micro de TF1 après la victoire des siens.
« C’est bien de presser haut »
« C’était important d’avoir un meilleur équilibre, on l’a eu même si en deuxième mi-temps on l’avait moins, on avait moins d’énergie, on avait fait beaucoup d’effort, on était moins agressif à la récupération, c’est bien de presser haut mais ce n’est pas possible de le faire 90 minutes donc il faut savoir alterner pour mieux gérer », conclut Didier Deschamps, qui a également salué les performances de plusieurs individualités comme Kylian Mbappé, Michael Olise, ou encore le tandem Aurélien Tchouaméni et Manu Koné au milieu de terrain.