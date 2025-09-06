Retour triomphal, Didier Deschamps jubile !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Pour sa rentrée, l’équipe de France a réussi son retour aux affaires avec un succès intéressant face à l’Ukraine ce vendredi soir (0-2) à l’occasion des qualifications pour la Coupe du monde 2026. Après la rencontre, le sélectionneur Didier Deschamps s’est dit très satisfait de la prestation des siens en Pologne.

L’équipe de France a bien géré son retour à la compétition. Pour ce premier rassemblement de la saison 2025-2026, les Bleus vont prendre part à deux rencontres comptant pour les qualifications pour le prochain mondial. La première de ces deux étapes s’est déroulée ce vendredi soir en Pologne face à l’Ukraine. Grâce à des réalisations signées Michael Olise et Kylian Mbappé, l’équipe de France s’est adjugée un premier succès dans ces éliminatoires, avant de recevoir l’Islande au Parc des Princes mardi soir.

« On a très bien maîtrisé notre première mi-temps » La prestation des Bleus semble d’ailleurs avoir plu à Didier Deschamps. « On a très bien maîtrisé notre première mi-temps, on aurait dû prendre un avantage supérieur, de deux buts en première période, on aurait pu en marquer plus mais ce n’est jamais évident, c’est un match de rentrée, face à une équipe solide donc c’est très bien de commencer cette campagne par une victoire », a ainsi relevé le sélectionneur français au micro de TF1 après la victoire des siens.