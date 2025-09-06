Deschamps ne prend pas son téléphone, c'est le drame

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Didier Deschamps s'était pourtant bien appuyé sur son profil pendant les rassemblements précédents la liste finale de la Coupe du monde 2018. Finalement, le sélectionneur de l'équipe de France se passait de Lucas Digne. Un moment qui a profondément marqué Lucas Digne qui n'a pas totalement digéré sept ans plus tard.

Lucas Digne bouclait sa seconde saison au FC Barcelone. Et quand bien même il n'assurait que le rôle de concurrent au titulaire Jordi Alba, l'international français était de la partie aux rassemblements d'octobre et de novembre en équipe de France. Pire, le latéral gauche du Barça avait pris part à la fameuse trêve internationale du mois de mars, la dernière avant la liste tant attendue des 23 joueurs sélectionnés par Didier Deschamps pour la Coupe du monde 2018.

Lucas Digne oublié par Didier Deschamps Cependant, Lucas Digne n'y figurait pas malgré ses participations aux trois derniers rassemblements de l'équipe de France. Didier Deschamps avait privilégié Lucas Hernandez et Benjamin Mendy à son poste. Une déception sept ans plus tard pour le défenseur des Bleus qui a profité de son entrée dans le top 50 des joueurs les plus sélectionnés dans l'histoire des Bleus (53 sélections) pour revenir sur cet épisode douloureux alors que l'équipe de France devenait championne du monde.