Deschamps : «Les chiens aboient», le craquage que personne n'a vu venir

L'équipe de France a effectué sa rentrée des classes à la Tarczynski Arena. En Pologne, les Bleus ont pris le meilleur sur l'Ukraine et ont donc engrangé leurs trois premiers points de cette phase éliminatoire de la Coupe du monde 2026 (2-0). Un retour aux affaires satisfaisant aux yeux de Pascal Dupraz qui ne s'est pas fait prier pour remettre les détracteurs de Didier Deschamps à leur place.

Départ idéal pour l'équipe de France en Pologne. Pour sa première opposition de ces éliminatoires de la Coupe du monde 2026, les Bleus se sont imposés contre l'Ukraine lors de ce match délocalisé en raison du contexte géopolitique avec la Russie. Score final : 2 buts à 0 avec une prestation majoritairement convaincante du point de vue de Pascal Dupraz.

«Enthousiasmé pendant 45 minutes» L'ex-coach de l'ASSE et du Toulouse FC était de passage ce samedi matin sur les Grandes Gueules du sport, émission de RMC. L'occasion pour lui de faire part de son enthousiasme quant à la rentrée réussie des hommes de Didier Deschamps. « Emballé par la rentrée de l'équipe de France ? Enthousiasmé pendant 45 minutes et puis après un peu moins bien. J'ai beaucoup aimé le pressing, l'équilibre de l'équipe, le duo de récupérateur : Aurélien Tchouaméni et Manu Koné. Michael Olise derrière l'attaquant, c'est top ».