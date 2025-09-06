«C’est une proche à moi…» : Le geste de Kylian Mbappé qui n’est pas passé inaperçu !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Vendredi, lors du match des Bleus contre l’Ukraine (2-0), Kylian Mbappé a marqué son 51e but en équipe de France, égalant ainsi Thierry Henry et se rapprochant d’Olivier Giroud dans le classement des meilleurs buteurs. L'attaquant a attiré l'attention avec une célébration, qui n’a pas de lien avec ce record.

Face à l’Ukraine, Kylian Mbappé a inscrit le 51e but de sa carrière internationale, égalant ainsi Thierry Henry, dauphin d’Olivier Giroud, en tête du classement des meilleurs buteurs de l’histoire des Bleus avec 57 réalisations. Il ne fait aucun doute que l’ancienne star du Paris Saint-Germain finira par battre ce record auquel il assure ne pas y penser.

Mbappé explique sa célébration Pour célébrer son but, Kylian Mbappé a innové en rapprochant sa main droite de son œil, comme s'il visait quelque chose de précis dans le viseur. Interrogé dans la foulée par TF1, le capitaine des Bleus assure qu’il ne faut pas y voir un rapport avec le record d’Olivier Giroud. « Non, c’est une proche à moi qui a acheté des nouvelles lunettes, c’est pour ça », a répondu Mbappé.