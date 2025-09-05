Équipe de France : Le choix de Deschamps qui va rendre fou le PSG !

Alexis Brunet

Vendredi soir, l’équipe de France disputait un match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026 face à l’Ukraine. Les coéquipiers de Kylian Mbappé, buteur pour l’occasion, se sont imposés 2-0, mais ils ont perdu Ousmane Dembélé. L’attaquant du PSG est entré à la mi-temps à la place de Désiré Doué blessé et il a dû lui aussi quitter la pelouse à la 81ème minute sur blessure.

Avant de défier l’Islande lundi 9 septembre, l’équipe de France avait rendez-vous avec l’Ukraine vendredi soir pour le début des éliminatoires pour la Coupe du monde 2026. Appliqués, les Bleus se sont imposés 2-0 grâce à des réalisations de Michael Olise et de Kylian Mbappé.

Doué sort sur blessure Face à l’Ukraine, au coup d’envoi, Didier Deschamps avait décidé d’aligner deux joueurs du PSG, Désiré Doué et Bradley Barcola. Malheureusement, l’ancien Rennais n’est pas resté longtemps sur la pelouse, car il a été remplacé à la mi-temps suite à une douleur au mollet. Un Parisien peut en cacher un autre puisque le joueur de 20 ans a été remplacé par son coéquipier Ousmane Dembélé.