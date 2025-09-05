«J'ai pleuré, j'étais tellement triste» : Daniel Riolo au plus mal, la séparation qui a gâché son été

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En plus de ses interventions enflammées dans l’After Foot, Daniel Riolo participe également chaque semaine à l’émission Estelle Midi, diffusée à la mi-journée sur RMC. L’occasion pour lui d’évoquer plusieurs sujets de société, et partager ce vendredi un épisode émouvant de son été, avec le départ de son fils.

C’est une épreuve à laquelle sont confrontés tous les parents et qu’a dû gérer Daniel Riolo durant l’été. Présent dans l’émission d’Estelle Denis ce vendredi midi sur RMC, le journaliste de l’After Foot a révélé que son fils de 18 ans avait quitté le foyer familial afin de poursuivre ses études. Une véritable épreuve pour la grande gueule de la station.

« J’aurais tout fait pour que mes enfants partent tard » « Sujet sensible, car ça a été très compliqué cet été, a confié Daniel Riolo dans l’émission Estelle Midi, consacrant un débat sur les jeunes mettant plus de temps à prendre leur envol. Moi je suis parti très tard, et j’étais très content de partir tard. 27 ans et demi, et j’aurais tout fait pour que mes enfants partent tard de la même façon. Je voulais, mais les études, les circonstances, ont fait qu’ils sont partis. »