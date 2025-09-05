«On ne peut plus voir sa tronche», Riolo répond à Deschamps !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

A l’issue de la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps quittera le banc de l’équipe de France. En conférence de presse, le sélectionneur avait plaisanté à ce sujet, affirmant que les Français ne voulaient plus voir sa tronche. De son côté, Daniel Riolo a souhaité répondre à cette affirmation de l’entraîneur tricolore.

En 2026, Didier Deschamps disputera sa dernière compétition majeure à la tête de l’équipe de France avec la Coupe du monde aux États-Unis. Il y a peu, le sélectionneur des Bleus évoquait sa fin de parcours avec une légère pointe d’amertume.

« A un moment, on en a marre de votre tronche » « A un moment, on en a marre de votre tronche. C’est Français. J'ai l'impression que je suis en train de faire mes adieux. La dernière année, oui. Après les critiques, il y en a toujours eu. Chacun peut avoir des avis différents, je ne regarde jamais derrière. La sanction, c'est tous les trois jours dans le football. Je suis totalement imperméable à tout ce qui est extérieur. Les joueurs sont plus ou moins sensibles », avait ainsi confié Deschamps face à la presse.