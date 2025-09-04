Double transfert à l’OM : Le coup de main de Didier Deschamps

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’OM a encore fait parler sur le mercato, s’attachant notamment les services de Benjamin Pavard. Pendant ce temps, plusieurs joueurs ont quitté le club, à l’instar d’Adrien Rabiot. Les deux joueurs de l’équipe de France ont pu régler leur situation personnelle au début du rassemblement des Bleus, ce que voyait pourtant d’un mauvais œil Didier Deschamps il y a quelques années...

La dernière journée du mercato estival a été animée du côté de l’Olympique de Marseille, s’attachant les services d’Emerson Palmieri, Nayef Aguerd, Matt O'Riley et Benjamin Pavard. Et dans le même temps, Adrien Rabiot s’est officiellement engagé en faveur de l’AC Milan, un départ décidé après la bagarre survenue dans le vestiaire avec Jonathan Rowe, à l’issue de la première journée de Ligue 1 contre Rennes.

Deschamps a revu sa position Didier Deschamps a donc vu deux de ses joueurs animer le mercato à quelques heures de la deadline, et ce alors que le rassemblement des Bleus avait débuté à Clairefontaine. Il y a quelques années, le sélectionneur souhaitait pourtant que les situations individuelles soient réglées en amont, une position sur laquelle il est revenu au fil du temps.