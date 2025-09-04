Départ de Rabiot : L’OM est passé tout près de la catastrophe !

Axel Cornic

Placé sur la liste des transferts après la bagarre de Rennes, Adrien Rabiot a finalement quitté l’Olympique de Marseille dans les dernières heures du mercato estival, mettant fin à une aventure qui n’aura duré qu’une saison. L’international français est parti à l’AC Milan, où il a retrouvé un Massimiliano Allegri qui semble avoir fait des pieds et des mains pour le retrouver, après leur aventure commune à la Juventus.

Il n’est déjà plus là. Considéré comme l’un des leaders de l’équipe après ses prestations de l'année dernière, Adrien Rabiot a quitté l'OM. Une décision forte, qui a énormément fait parler au cours du mercato, en France comme en Italie.

Rabiot retrouve Allegri à Milan Car seulement un an après son départ de la Juventus, le milieu de terrain a fait son grand retour en Serie A, mais du côté de l’AC Milan cette fois. Un transfert qui aura couté en tout près de 10M€ aux Rossoneri, avec Adrien Rabiot qui aurait d’ailleurs renoncé à une grosse partie des 30% d’intéressement que l’OM lui avait accordé, lors de sa signature.