Départ de Rabiot : L’OM est passé tout près de la catastrophe !

Placé sur la liste des transferts après la bagarre de Rennes, Adrien Rabiot a finalement quitté l’Olympique de Marseille dans les dernières heures du mercato estival, mettant fin à une aventure qui n’aura duré qu’une saison. L’international français est parti à l’AC Milan, où il a retrouvé un Massimiliano Allegri qui semble avoir fait des pieds et des mains pour le retrouver, après leur aventure commune à la Juventus.
Il n’est déjà plus là. Considéré comme l’un des leaders de l’équipe après ses prestations de l'année dernière, Adrien Rabiot a quitté l'OM. Une décision forte, qui a énormément fait parler au cours du mercato, en France comme en Italie.
Rabiot retrouve Allegri à Milan
Car seulement un an après son départ de la Juventus, le milieu de terrain a fait son grand retour en Serie A, mais du côté de l’AC Milan cette fois. Un transfert qui aura couté en tout près de 10M€ aux Rossoneri, avec Adrien Rabiot qui aurait d’ailleurs renoncé à une grosse partie des 30% d’intéressement que l’OM lui avait accordé, lors de sa signature.
Un transfert qui s’est joué à rien ?
Son transfert semble s’être joué à pas grande chose. D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, Rabiot n’était pas du tout dans les plans de l’AC Milan pour ce mercato estival, bien au contraire. Le directeur sportif Igli Tare avait d’autres pistes en tête et il a fallu d’un énorme forcing de Massimiliano Allegri, pour que le Français débarque finalement en Lombardie.