Départ de Rabiot : L’OM avait prévu son coup !

Du côté de l’Olympique de Marseille, il y a eu énormément de départs et d’arrivées à l’intersaison dont ceux d’Adrien Rabiot à l’AC Milan et de Jonathan Rowe à Bologne. Les deux protagonistes de la bagarre de vestiaire à Rennes ont été écartés du groupe à cause d’un comportement inadéquat. Dès l’hiver dernier, Medhi Benatia avait déjà prévenu ses troupes dans la presse.

Sous Pablo Longoria, tout va très vite à l’Olympique de Marseille. Le président de l’OM qui a pris ses fonctions en 2021 a déjà bouclé pas moins de 53 recrues. Toutefois, 55 % d’entre elles ont pris la porte au bout d’un an seulement. 29 joueurs sont partis sous différentes modalités après leur première saison quelles que soient les modalités : du transfert à la résiliation du contrat.

«On prendra la responsabilité de changer si l'attitude n'est pas bonne» Un grand remplacement en continu qui peut faire de l’OM un aéroport perpétuel. Une image qu’a totalement assumé Medhi Benatia, directeur du football de l’Olympique de Marseille, en interview avec L’Équipe qui remonte au mois de février. « Je n'ai aucune peur à le dire : pour certains, on continuera à passer pour un hall d'aéroport, mais on prendra la responsabilité de changer si l'attitude n'est pas bonne ».