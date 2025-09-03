Transferts - 542M€ : L'incroyable folie de l'OM

Alors que le rideau vient de tomber sur le mercato, l’heure est désormais aux bilans. Malgré les promesses de stabilité faites par Pablo Longoria, l’OM a une nouvelle fois été très actif, avec pas moins de 17 mouvements enregistrés. Ce manque de continuité, récurrent depuis l’arrivée du dirigeant espagnol, commence sérieusement à agacer.
En mai dernier, Pablo Longoria assurait vouloir construire « la stabilité du club et la continuité ». Pourtant, le dernier mercato estival prouve tout le contraire. L’OM a enregistré 17 mouvements ( 12 arrivées et 15 départs) cet été, poursuivant une frénésie entamée depuis son arrivée en 2020. Selon La Provence, le président marseillais a supervisé pas moins de 172 transferts en seulement quatre ans, pour un total de 542M€ dépensés. Des chiffres vertigineux qui témoignent d’un modèle sportif instable pour certains observateurs.
Le terrible constat sur l'OM
Sur RMC, Jérôme Rothen a résumé le malaise autour de l’OM. « Si l’équipe s’est améliorée ? En qualité oui mais ça ne suffit pas. La stabilité n'y est pas, le XI va changer aux trois-quarts » a confié l’ancien joueur du PSG.
Le coup de gueule de Di Méco
Ancien membre de l’OM, Eric Di Méco est encore plus tranchant. « Comment tu peux t'attacher à une équipe qui change 20 joueurs et des dirigeants qui te disent un truc et font le contraire ? Tu as l'impression qu'ils ne sont pas là pour les bonnes raisons. Leur intérêt, c'est de faire des transferts, ce n'est pas que l'équipe progresse, nous fasse rêver et gagne » a-t-il lâché sur le plateau de Rothen S’Enflamme.