Transferts - 542M€ : L'incroyable folie de l'OM

Alors que le rideau vient de tomber sur le mercato, l’heure est désormais aux bilans. Malgré les promesses de stabilité faites par Pablo Longoria, l’OM a une nouvelle fois été très actif, avec pas moins de 17 mouvements enregistrés. Ce manque de continuité, récurrent depuis l’arrivée du dirigeant espagnol, commence sérieusement à agacer.

En mai dernier, Pablo Longoria assurait vouloir construire « la stabilité du club et la continuité ». Pourtant, le dernier mercato estival prouve tout le contraire. L’OM a enregistré 17 mouvements ( 12 arrivées et 15 départs) cet été, poursuivant une frénésie entamée depuis son arrivée en 2020. Selon La Provence, le président marseillais a supervisé pas moins de 172 transferts en seulement quatre ans, pour un total de 542M€ dépensés. Des chiffres vertigineux qui témoignent d’un modèle sportif instable pour certains observateurs.

Le terrible constat sur l'OM Sur RMC, Jérôme Rothen a résumé le malaise autour de l’OM. « Si l’équipe s’est améliorée ? En qualité oui mais ça ne suffit pas. La stabilité n'y est pas, le XI va changer aux trois-quarts » a confié l’ancien joueur du PSG.