Affaire Rabiot : Une autre victime annoncée à l’OM ?

Fautif à Rennes, puis contre le Paris FC et l’OL, Leonardo Balerdi réalise un très mauvais début de saison avec l’OM. Alors que Geronimo Rulli a été marqué par l’affaire Adrien Rabiot et sa violente altercation avec Jonathan Rowe ayant entraîné son départ, Walid Acherchour s’est interrogé sur les raisons des mauvaises performances du défenseur argentin et s’il n’avait pas été lui aussi marqué par cet épisode.

Très critiques envers Jonathan Rowe après la défaite à Rennes (1-0), Geronimo Rulli a été un des éléments déclencheurs de la violente altercation impliquant Adrien Rabiot. Comme indiqué par L’Équipe, l’international argentin a été marqué par cette affaire, jusqu'à envisager un départ, rapidement écarté par son entourage. Mais Leonardo Balerdi n’en a-t-il pas souffert lui aussi ?

« Il fait un début de saison cataclysmique, c’est flagrant » « Pour moi, Balerdi ne doit pas être remplaçant à l’Olympique de Marseille. Il fait un début de saison cataclysmique, c’est flagrant. Il est fautif contre Rennes, il est fautif contre le PFC, il est encore fautif sur l’expulsion d’Egan-Riley. Lui-même a dit qu’il en prenait la responsabilité. L’année dernière déjà, son début de saison avait été compliqué et derrière il avait réussi à rehausser son niveau. On avait même eu pas mal de débats sur son rôle de capitaine », a déclaré Walid Acherchour dans Génération After sur RMC, avant de s’interroger sur les raisons du mauvais début de saison de Leonardo Balerdi.