Affaire Rabiot : Une autre victime annoncée à l’OM ?

Fautif à Rennes, puis contre le Paris FC et l’OL, Leonardo Balerdi réalise un très mauvais début de saison avec l’OM. Alors que Geronimo Rulli a été marqué par l’affaire Adrien Rabiot et sa violente altercation avec Jonathan Rowe ayant entraîné son départ, Walid Acherchour s’est interrogé sur les raisons des mauvaises performances du défenseur argentin et s’il n’avait pas été lui aussi marqué par cet épisode.
Très critiques envers Jonathan Rowe après la défaite à Rennes (1-0), Geronimo Rulli a été un des éléments déclencheurs de la violente altercation impliquant Adrien Rabiot. Comme indiqué par L’Équipe, l’international argentin a été marqué par cette affaire, jusqu'à envisager un départ, rapidement écarté par son entourage. Mais Leonardo Balerdi n’en a-t-il pas souffert lui aussi ?
« Il fait un début de saison cataclysmique, c’est flagrant »
« Pour moi, Balerdi ne doit pas être remplaçant à l’Olympique de Marseille. Il fait un début de saison cataclysmique, c’est flagrant. Il est fautif contre Rennes, il est fautif contre le PFC, il est encore fautif sur l’expulsion d’Egan-Riley. Lui-même a dit qu’il en prenait la responsabilité. L’année dernière déjà, son début de saison avait été compliqué et derrière il avait réussi à rehausser son niveau. On avait même eu pas mal de débats sur son rôle de capitaine », a déclaré Walid Acherchour dans Génération After sur RMC, avant de s’interroger sur les raisons du mauvais début de saison de Leonardo Balerdi.
« Est-ce que ce qu’il s’est passé après Rennes, notamment avec Rabiot et Rowe, et tout le contexte marseillais a pu jouer ? »
« Maintenant, ce que je demande à Balerdi c’est de laver ce début de saison à l’image de l’OM. Est-ce que ce qu’il s’est passé après Rennes, notamment avec Rabiot et Rowe, et tout le contexte marseillais a pu jouer ? Je ne sais pas », a ajouté Walid Acherchour. « Est-ce qu'à l’instar d’autres leaders avec un Hojbjerg que je ne trouve pas bon non plus, un Rulli qui est un peu moins bien et même tout l’OM qui fait un début de saison très très compliqué, il doit hausser son niveau sur le retour de trêve ? C’est une certitude. »