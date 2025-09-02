Retour à l’OM : Le rêve de l’enfant du pays !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si cela lui est pour le moment compliqué en raison de sa vie personnelle, Samir Nasri ambitionne de devenir entraîneur à l’avenir. En ce sens, l’ancien international français, aujourd’hui consultant sur Canal+, se verrait bien revenir à Manchester City, mais avant tout dans son club formateur, l’OM, lui qui est né et a grandi à Marseille.

À l’occasion de la sortie du documentaire retraçant sa carrière, « Samir Nasri : Rebelle », Samir Nasri était l’invité du podcast A la régulière de France Inter, animé par Mehdi Maïzi. Il a alors exprimé son souhait de devenir entraîneur à l’avenir, bien que cela lui soit pour le moment difficile, lui qui vit entre Paris et Dubaï, où habite son fils.

Nasri a « l’envie » de devenir entraîneur « Est-ce que je pourrais être coach dans le futur ? J’espère. J’espère avoir l’envie. Pour l’instant, ça a toujours été freiné par une seule chose : ma vie personnelle. Je partage mon temps entre Paris et Dubaï pour continuer de voir mon fils qui grandit tout doucement. Mais j’ai l’envie », a confié Samir Nasri.