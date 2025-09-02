Retour à l’OM : Le rêve de l’enfant du pays !

Si cela lui est pour le moment compliqué en raison de sa vie personnelle, Samir Nasri ambitionne de devenir entraîneur à l’avenir. En ce sens, l’ancien international français, aujourd’hui consultant sur Canal+, se verrait bien revenir à Manchester City, mais avant tout dans son club formateur, l’OM, lui qui est né et a grandi à Marseille.
À l’occasion de la sortie du documentaire retraçant sa carrière, « Samir Nasri : Rebelle », Samir Nasri était l’invité du podcast A la régulière de France Inter, animé par Mehdi Maïzi. Il a alors exprimé son souhait de devenir entraîneur à l’avenir, bien que cela lui soit pour le moment difficile, lui qui vit entre Paris et Dubaï, où habite son fils.
Nasri a « l’envie » de devenir entraîneur
« Est-ce que je pourrais être coach dans le futur ? J’espère. J’espère avoir l’envie. Pour l’instant, ça a toujours été freiné par une seule chose : ma vie personnelle. Je partage mon temps entre Paris et Dubaï pour continuer de voir mon fils qui grandit tout doucement. Mais j’ai l’envie », a confié Samir Nasri.
Nasri rêve d’entraîner l’OM
Dans cette optique, deux clubs attirent Samir Nasri, Manchester City, où il a joué entre 2011 et 2016, mais avant tout l’OM. « Le rêve c’est d’entraîner Marseille ou City ? Marseille. City aussi bien sûr, mais Marseille », a ajouté l’ancien international français (41 sélections), qui estime en revanche qu’il lui serait compliqué de collaborer avec son ami et actuel directeur du football à Marseille, Medhi Benatia, surtout en ce qui concerne le mercato : « En duo avec Benatia ? Pourquoi pas. Je pense qu’on se disputerait un peu sur le recrutement. Pour faire le rappel de ce qui s’est passé dans le passé quand on était dans la chambre au centre, on se disputait à chaque fois pour tel joueur ou tel joueur. »