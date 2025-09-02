Mercato : Un joueur du PSG annonce la recrue star de l’OM

Dernier renfort défensif de l’OM, Benjamin Pavard s’est engagé lundi soir avec le club phocéen dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Une signature importante pour Marseille, qui renforce encore un peu plus son arrière-garde. Pendant ce temps, à Clairefontaine, son ami Lucas Hernandez n’a pas résisté à l’envie de plaisanter sur son retour en Ligue 1.
L’OM a terminé son mercato estival avec panache en obtenant le prêt de Benjamin Pavard, en provenance de l’Inter Milan. Champion du monde 2018 et fort d’une solide expérience en Serie A et en Bundesliga, le défenseur de 29 ans vient apporter son vécu et sa polyvalence à une défense déjà renforcée cet été avec les arrivées de Facundo Medina, CJ Egan-Riley et Nayef Aguerd.
Le transfert de dernière minute à l'OM
Contacté en urgence lundi matin par Medhi Benatia, Pavard a rapidement donné son accord, séduit par le projet marseillais et la possibilité de relancer sa carrière dans un cadre passionné. Son prêt est assorti d’une option d’achat fixée à 15M€. Alors que Pavard s’apprêtait à signer avec l’OM, il était également attendu à Clairefontaine pour rejoindre les Bleus.
La blague de Lucas Hernandez
À son arrivée au centre national, Lucas Hernandez a lancé avec humour : « Bah alors, il n’est pas là Ben ? ». Comme indiqué par Le Parisien, le joueur du PSG savait alors très bien que son ami allait le rejoindre en Ligue 1. Les retrouvailles ne tarderont pas, le Clasico étant prévu pour le 21 septembre prochain