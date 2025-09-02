Mercato : Un joueur du PSG annonce la recrue star de l’OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Dernier renfort défensif de l’OM, Benjamin Pavard s’est engagé lundi soir avec le club phocéen dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Une signature importante pour Marseille, qui renforce encore un peu plus son arrière-garde. Pendant ce temps, à Clairefontaine, son ami Lucas Hernandez n’a pas résisté à l’envie de plaisanter sur son retour en Ligue 1.

L’OM a terminé son mercato estival avec panache en obtenant le prêt de Benjamin Pavard, en provenance de l’Inter Milan. Champion du monde 2018 et fort d’une solide expérience en Serie A et en Bundesliga, le défenseur de 29 ans vient apporter son vécu et sa polyvalence à une défense déjà renforcée cet été avec les arrivées de Facundo Medina, CJ Egan-Riley et Nayef Aguerd.

Le transfert de dernière minute à l'OM Contacté en urgence lundi matin par Medhi Benatia, Pavard a rapidement donné son accord, séduit par le projet marseillais et la possibilité de relancer sa carrière dans un cadre passionné. Son prêt est assorti d’une option d’achat fixée à 15M€. Alors que Pavard s’apprêtait à signer avec l’OM, il était également attendu à Clairefontaine pour rejoindre les Bleus.