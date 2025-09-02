OM : Le mercato n’est pas terminé, quatre transferts encore prévus ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Avec 12 arrivées et 15 départs, l’OM a une nouvelle fois laissé son empreinte sur ce mercato. Pourtant, certains mouvements restent encore possibles. Car si le marché des transferts est désormais fermé en France, il reste ouvert dans plusieurs pays. Une opportunité pour le club marseillais de finaliser encore quelques opérations.

L’OM n’a pas chômé cet été. Avec douze nouvelles recrues, Pablo Longoria et son staff ont profondément remodelé l’effectif olympien. Le club a notamment attiré des noms forts comme Benjamin Pavard, prêté par l’Inter Milan, Nayef Aguerd en défense centrale, ou encore Matt O’Riley pour renforcer l’entrejeu.

Un effectif encore chargé Malgré ce recrutement massif, l’effectif marseillais reste encore trop chargé. L'OM cherche activement à trouver une porte de sortie à plusieurs joueurs qui ne rentrent plus dans les plans de l'entraîneur. Amine Harit, Pol Lirola, Ruben Blanco et Neal Maupay font partie des éléments concernés selon La Provence. Leur départ permettrait à l’OM de libérer de la masse salariale, tout en offrant plus de clarté dans la hiérarchie du groupe.