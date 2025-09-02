OM : Une guerre explose, De Zerbi quitte son club

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Salim Lamrani, journaliste et passionné de l’OM, signe un livre consacré à Roberto De Zerbi, actuel entraîneur marseillais. Dans « Le football selon De Zerbi », il décrit la philosophie de jeu de l’Italien, mais aussi son caractère. L’auteur revient notamment sur l’épisode marquant de son départ du Shakhtar Donetsk en 2022, au début de la guerre en Ukraine.

Actuellement à l’OM, Roberto de Zerbi a connu plusieurs épisodes marquants dans sa carrière, notamment son départ du Shakhtar Donetsk en 2022. Un an après son arrivée en Ukraine, le technicien italien avait été contraint de fuir le pays en raison de la guerre.

De Zerbi a quitté l'Ukraine Pour Salim Lamrani, auteur du livre « le football selon De Zerbi », ce départ n’a pas été neutre pour De Zerbi. Le technicien italien a expliqué avoir ressenti une forme de culpabilité en quittant l’Ukraine, estimant abandonner un club et un pays qui l’avaient accueilli.