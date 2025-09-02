OM : Une guerre explose, De Zerbi quitte son club

Salim Lamrani, journaliste et passionné de l’OM, signe un livre consacré à Roberto De Zerbi, actuel entraîneur marseillais. Dans « Le football selon De Zerbi », il décrit la philosophie de jeu de l’Italien, mais aussi son caractère. L’auteur revient notamment sur l’épisode marquant de son départ du Shakhtar Donetsk en 2022, au début de la guerre en Ukraine.
Actuellement à l’OM, Roberto de Zerbi a connu plusieurs épisodes marquants dans sa carrière, notamment son départ du Shakhtar Donetsk en 2022. Un an après son arrivée en Ukraine, le technicien italien avait été contraint de fuir le pays en raison de la guerre.
De Zerbi a quitté l'Ukraine
Pour Salim Lamrani, auteur du livre « le football selon De Zerbi », ce départ n’a pas été neutre pour De Zerbi. Le technicien italien a expliqué avoir ressenti une forme de culpabilité en quittant l’Ukraine, estimant abandonner un club et un pays qui l’avaient accueilli.
Son incroyable geste révélé
« Il y a un attachement à Roberto de Zerbi qui dépasse le cadre professionnel. Il y a un respect, une admiration pour De Zerbi qui dénotait ses qualités humaines. Au Shakhtar, ça a été le dernier à quitter le club. Il voulait s’assurer que tous les joueurs et leur famille soient en sécurité. Quand il a quitté l’Ukraine, il a eu un sentiment de culpabilité, car il abandonnait un pays qui l’avait accueilli. Ça définit ce qu’est De Zerbi » a déclaré Lamrani lors d’un entretien accordé à Radio Maritima.