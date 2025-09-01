OM : De Zerbi prend son téléphone, une annonce officielle va tomber !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A l’instar d’Emerson Palmieri et de Nayef Aguerd, Matt O’Riley est très récemment arrivé à Marseille. Dans la foulée de son atterrissage à Marignane, le milieu de terrain danois de 24 ans deviendra le nouveau visage de l’OM dans l’entrejeu. Et Roberto De Zerbi a joué un rôle phare dans sa signature en prêt à l’Olympique de Marseille.

Le tandem Pablo Longoria (président) - Medhi Benatia (directeur du football) n’a cessé de travailler ces dernières heures dans l’optique de continuer à offrir à Roberto De Zerbi l’effectif le plus complet possible. Et pour cause, le mercato estival fermera officiellement ses portes ce lundi 1er septembre à 20 heures. D’ici-là, l’Olympique de Marseille pourrait bien annoncer divers renforts.

«J'ai beaucoup discuté au téléphone avec Roberto De Zerbi» Emerson Palmieri, Nayef Aguerd et Matt O’Riley ont tour à tour posés les pieds à l’aéroport de Marignane. Le milieu de terrain de 24 ans a fait le voyage de Brighton qui a accepté l’offre de prêt payant de 2M€ d’une saison de l’OM comme révélé par le journaliste Fabrizio Romano ce lundi matin. A son arrivée en Provence, l’international danois qui risque de former une doublette dans l’entrejeu avec son compatriote Pierre-Emile Hojbjerg, a pris la parole concernant les coulisses de sa venue. « Très content d’arriver à Marseille. Le transfert s’est fait très rapidement. J'ai beaucoup discuté au téléphone avec Roberto De Zerbi ».