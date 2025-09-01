L'OM dit stop : Son transfert enfin annoncé ?

Axel Cornic

Des nombreux joueurs ont été annoncé à l’Olympique de Marseille au cours de ce mercato estival, mais il ne sont pas tous venus. C’est notamment le cas d’Ismaël Bennacer, dont le retour est au centre des débats depuis des mois et qui ne devrait finalement pas revoir le sud de la France.

L’expérience marseillaise ne devrait pas durer plus de six moi. Arrivé en prêt en janvier dernier, Ismaël Bennacer a attendu tout l’été que l’OM fasse quelque chose pour le tirer de sa situation plus que délicate à l’AC Milan. Mais même avec le départ d’Adrien Rabiot, l’international algérien ne devrait finalement pas revenir à Marseille.

Bennacer ne rejoindra pas l’OM Comme nous vous l’avons révélé en exclusivité sur le10sport.com, Bennacer s’éloignait doucement mais sûrement d’un retour à l’OM depuis quelques semaines. Les différentes offres marseillaises ont toutes été refusée par l’AC Milan, qui espérait pouvoir récupérer au moins 12M€ du transfert de son milieu de terrain.