PSG : Le transfert de rêve qui tombe à l’eau !

Axel Cornic

La fin de mercato approche à grands pas et le Paris Saint-Germain souhaite se débarrasser au plus vite de ses indésirables. C’est notamment le cas de Randal Kolo Muani, dont le retour à la Juventus semble être définitivement compromis et qui doit donc trouver rapidement une nouvelle solution pour son avenir.

Voilà des mois que l’on parle d’un possible retour de Randal Kolo Muani à la Juventus. Mais finalement, ça ne devrait pas se faire. Le PSG a décidé de mettre un terme aux négociations avec les Bianconeri, qui auraient du coup misé sur Loïs Openda pour oublier l’international français. Et tout le monde se demande désormais où pourrait rebondir l’attaquant parisien, qui ne rentre clairement pas dans les plans de Luis Enrique.

« Zhegrova ou Kolo Muani, je suis toujours content » Ce dimanche soir, Igor Tudor pensait encore pouvoir retrouver Kolo Muani, comme il l’a confie en conférence de presse. « Il reste encore un dernier jour, demain. On attendra enfin 20h, heureux et satisfaits, et on verra bien ce qui se passe. Le directeur essaie de renforcer l'équipe » a expliqué le coach de la Juventus. « Je suis serein, j'aime l'équipe, j'aime les joueurs, et si quelqu'un arrive, je serai content de toute façon. Zhegrova ou Kolo Muani, je suis toujours content ».