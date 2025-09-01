PSG - 15M€ : Feu vert pour un transfert très attendu !

Alexis Brunet

Dans cette dernière ligne droite du mercato, le PSG compte bien être actif, mais seulement pour ce qui est des ventes. En effet, le club de la capitale n’a pas prévu un nouvel achat, sauf énorme retournement de situation. Le club de la capitale souhaite plutôt se débarrasser de certains indésirables, dont Gianluigi Donnarumma. L’Italien est très proche de Manchester City, qui va vendre Ederson à Fenerbahçe pour un peu moins de 15M€.

La saison dernière, le PSG a enfin mis la main sur la Ligue des champions. Une grande première dans l’histoire du club de la capitale, qui a réussi cet exploit grâce à un collectif fort sublimé par certaines grandes individualités. Luis Enrique a notamment pu compter sur un Ousmane Dembélé de gala, mais également sur un immense Gianluigi Donnarumma, qui a plus d’une fois sauvé Paris.

Donnarumma est très proche de Manchester City Gianluigi Donnarumma a donc pris une toute nouvelle dimension, mais le PSG ne devrait pas en profiter davantage. Le gardien de but est poussé vers la sortie par Luis Enrique, qui ne compte plus sur lui et qui a décidé de s’appuyer dorénavant sur Lucas Chevalier, qui est arrivé dernièrement en provenance de Lille contre un chèque de 55M€ bonus compris. L’international italien de son côté devrait rebondir en Angleterre, puisque Manchester City tente de l’attirer depuis plusieurs semaines et l’opération devrait enfin être débloquée.