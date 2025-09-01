10M€ : La fin du feuilleton Rabiot est annoncé !

Alexis Brunet

Nous sommes entrés dans la dernière ligne droite du mercato et certains dossiers vont connaître leur dénouement. C’est notamment le cas pour Adrien Rabiot, qui est poussé vers la sortie, mais qui aurait également pu rester à l’OM avec un retournement de situation. Finalement, le milieu de terrain va bel et bien s’en aller et il devrait rejoindre l’AC Milan contre un chèque de 10M€.

Il ne reste plus que quelques heures aux clubs français pour terminer leur mercato. Le marché des transferts ferme officiellement ses portes ce lundi à 20H et certaines équipes doivent encore se renforcer. C’est notamment le cas de l’OM qui a besoin de plusieurs joueurs dans différents secteurs.

Rabiot débarque à l’AC Milan ! L’OM va devoir recruter encore certains joueurs, d’autant plus qu’un grand départ est annoncé. En effet, d’après les informations de RMC Sport et du journaliste Fabrizio Romano entre autres, Adrien Rabiot va bel et bien quitter Marseille. Le milieu de terrain va faire son retour en Italie, puisqu’il va s’engager avec l’AC Milan et ainsi retrouver son ancien entraîneur Massimiliano Allegri.