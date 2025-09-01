OM : La peur d’un buteur après son transfert !

À l’été 2016, Bafétimbi Gomis avait été prêté par Swansea à l’OM, avec qui il avait atteint la barre des 20 buts en Ligue 1. L’ancien international français ne s’est jamais senti aussi fort dans sa carrière que lors de son passage à Marseille, mais redoutait tout de même ce choix, lui qui est originaire de la région.
Dans un entretien accordé à L’Équipe, Bafétimbi Gomis s’est remémoré certains moments marquants de sa carrière et notamment son passage à l’OM, lors de la saison 2016-2017. Prêté par Swansea, l’ancien international français (12 sélections) ne regrette pas son choix, bien au contraire, même s’il avait quelques craintes.
« C'est un choix que je redoutais »
« Mon meilleur choix de carrière ? D'aller à Marseille. C'est la décision qui m'a relancé. C'est un choix que je redoutais - car je revenais aussi dans ma région natale - mais l'OM a été une vraie révélation », a confié Bafétimbi Gomis, que ne s’est jamais senti aussi fort que lors de son passage à l’OM.
« C'est là que je me suis senti le plus fort dans ma carrière »
« C'est là que je me suis senti le plus fort dans ma carrière en étant également capitaine. Je me suis affirmé comme un leader. J'ai aussi compris que je pouvais dépasser la barre des vingt buts régulièrement », a-t-il ajouté.