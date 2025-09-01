OM : La peur d’un buteur après son transfert !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À l’été 2016, Bafétimbi Gomis avait été prêté par Swansea à l’OM, avec qui il avait atteint la barre des 20 buts en Ligue 1. L’ancien international français ne s’est jamais senti aussi fort dans sa carrière que lors de son passage à Marseille, mais redoutait tout de même ce choix, lui qui est originaire de la région.

Dans un entretien accordé à L’Équipe, Bafétimbi Gomis s’est remémoré certains moments marquants de sa carrière et notamment son passage à l’OM, lors de la saison 2016-2017. Prêté par Swansea, l’ancien international français (12 sélections) ne regrette pas son choix, bien au contraire, même s’il avait quelques craintes.

« C'est un choix que je redoutais » « Mon meilleur choix de carrière ? D'aller à Marseille. C'est la décision qui m'a relancé. C'est un choix que je redoutais - car je revenais aussi dans ma région natale - mais l'OM a été une vraie révélation », a confié Bafétimbi Gomis, que ne s’est jamais senti aussi fort que lors de son passage à l’OM.