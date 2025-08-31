Transfert - PSG : Surprise, Luis Enrique vend la mèche sur le mercato !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après la victoire du PSG à Toulouse (6-3), Luis Enrique a été interrogé sur la montée en puissance de son équipe malgré une préparation tronquée, sans matches amicaux. L'entraîneur du PSG l'explique notamment pas la jeunesse de son effectif, ce qui explique pourquoi le club de la capitale recrute si peu cet été. Et ne devrait plus bouger sur le mercato d'ici lundi soir.

Très discret cet été, le PSG s'est contenté de trois recrues à savoir Renato Marin, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi. Pas de folie pour les Parisiens, ce qui peut interroger compte tenu de la profondeur de banc parfois limitée des Parisiens. Cependant, après la victoire spectaculaire à Toulouse (6-3), Luis Enrique a parfaitement assumé son choix de ne pas beaucoup recruter, l'expliquant notamment par le fait de posséder un effectif très jeune.

«Une équipe qui doit profiter d'avoir beaucoup de joueurs jeunes» « Je pense que, tout le monde, comme vous, a vu comment nous avons joué l'année dernière. Mais je pense que nous sommes encore une équipe en construction. Une équipe qui doit profiter d'avoir beaucoup de joueurs jeunes et je pense qu'on est sur le bon chemin pour développer encore notre équipe et avoir de la confiance pour les joueurs », affirme-t-il au micro de Ligue1+, avant d'en rajouter une couche.