Mercato - OM : La presse espagnole annonce un transfert imminent !

Toujours à la recherche de renfort en défense, l’OM aurait récemment relancé la piste menant à Nayef Aguerd et les négociations avec West Ham iraient dans le bon sens d’après les dernières informations venues d’Espagne. Elles seraient déjà avancées et l’international marocain serait sur le point de s’engager avec le club marseillais.
Déjà explorée en début de mercato, l’OM aurait récemment relancé la piste menant à Nayef Aguerd. D’après les informations de Foot Mercato, les dirigeants marseillais auraient accéléré dans ce dossier, alors que le défenseur âgé de 29 ans, sous contrat jusqu’en juin 2029, serait emballé à l’idée de rejoindre le club.
Aguerd sur le point d’arriver à l’OM ?
Selon le journaliste d’El Chiringuito Gonzalo Tortose, Nayef Aguerd pourrait même arriver à Marseille très bientôt. Les négociations avec les Hammers seraient à un stade avancé et l’international marocain (55 sélections) serait sur le point de s’engager avec l’OM.
L’OM s’attaque aussi à Geertruida
Dans le même temps et alors que la piste menant à Joel Ordóñez (21 ans, Club Bruges) semble compromise, les dirigeants olympiens en ont activé une nouvelle, comme indiqué par Fabrizio Romano. En effet, l’OM est entré en négociations avec le RB Leipzig dans l’optique d’un transfert de Lutsharel Geertruida (25 ans), latéral droit international néerlandais (17 sélections) pouvant également évoluer dans l’axe.