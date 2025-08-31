Mercato - OM : La presse espagnole annonce un transfert imminent !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Toujours à la recherche de renfort en défense, l’OM aurait récemment relancé la piste menant à Nayef Aguerd et les négociations avec West Ham iraient dans le bon sens d’après les dernières informations venues d’Espagne. Elles seraient déjà avancées et l’international marocain serait sur le point de s’engager avec le club marseillais.

Déjà explorée en début de mercato, l’OM aurait récemment relancé la piste menant à Nayef Aguerd. D’après les informations de Foot Mercato, les dirigeants marseillais auraient accéléré dans ce dossier, alors que le défenseur âgé de 29 ans, sous contrat jusqu’en juin 2029, serait emballé à l’idée de rejoindre le club.

Aguerd sur le point d’arriver à l’OM ? Selon le journaliste d’El Chiringuito Gonzalo Tortose, Nayef Aguerd pourrait même arriver à Marseille très bientôt. Les négociations avec les Hammers seraient à un stade avancé et l’international marocain (55 sélections) serait sur le point de s’engager avec l’OM.