L’OM le vire, Rabiot a trouvé son nouveau club !

Axel Cornic

Placé sur la liste des transferts depuis la bagarre de Rennes, Adrien Rabiot est toujours annoncé sur le départ du côté de l’Olympique de Marseille. Mais alors que les choses ne semblaient pas vraiment bouger autour de lui, le milieu de terrain voit enfin un club faire une approche concrète, afin de boucler un deal avant la fin du mercato.

Du côté de Marseille, c’est le gros feuilleton de cette fin de mercato. Depuis que l’OM a décidé de l’écarter de l’équipe, tout le monde se demande où pourrait rebondir Adrien Rabiot. Et si certains ont évoqué un possible avenir en Premier League, l’international français devrait plutôt trouver un championnat qu’il connait très bien.

Rabiot déjà de retour en Serie A La presse italienne parle depuis des semaines d’un intérêt prononcé de l’AC Milan, où plus précisément de Massimiliano Allegri, ancien coach de Rabiot à la Juventus. Mais les Rossoneri ne disputeront pas la Ligue des Champions cette saison et leurs moyens sont assez limité, avec d’ailleurs un milieu de terrain qui est déjà bien fourni.