Le PSG «perd des millions», fiasco annoncé sur le mercato ?

C'esr terminé pour Gianluigi Donnarumma au PSG. Ou du moins, voici le souhait du club de la capitale qui se repose sur sa recrue Lucas Chevalier. Cependant, les émoluments de l'Italien compliqueraient la donne afin qu'il puisse trouver chaussure à son pied en Angleterre notamment. A quelques heures de la clôture du mercato estival programmée pour lundi soir, le PSG va-t-il tout perdre avec Donnarumma ? C'est notre sondage du jour !

Clap de fin après quatre années de collaboration entre les deux parties. Arrivé libre de tout contrat de l'AC Milan, Gianluigi Donnarumma ne devrait pas aller au bout du sien au PSG. La faute à la décision de Luis Enrique de ne plus compter sur lui en misant directement sur Lucas Chevalier après son transfert du LOSC contre 55M€ bonus compris.

«Quelqu'un a décidé que je ne pouvais plus faire partie du groupe» Dès lors, à savoir la mi-août et sa non-convocation pour la Supercoupe d'Europe, Gianluigi Donnarumma annonçait lui-même sur son compte Instagram son départ du Paris Saint-Germain. « Quelqu'un a décidé que je ne pouvais plus faire partie du groupe et contribuer à la réussite de l'équipe. Je suis déçu et découragé. Aux supporters, je garderai toujours en moi le souvenir de toutes ces émotions, de ces nuits magiques et de vous qui m'avez fait sentir comme chez moi. À mes coéquipiers - ma deuxième famille - merci pour chaque combat, chaque rire, chaque moment partagé. Vous serez toujours mes frères. Jouer pour ce club et vivre dans cette ville a été un immense honneur ».