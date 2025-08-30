PSG : La décision choc qui coûte «des millions», c'est terminé ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Cela fait plus de deux semaines à présent qu'il est publiquement question d'un départ de Gianluigi Donnarumma. Son agent Enzo Raiola a fait le tour des médias à la mi-août lorsque Luis Enrique affirmait qu'il prenait une autre direction sportive avec Lucas Chevalier au PSG. Néanmoins, les revenus parisiens de Donnarumma mettraient un frein à son potentiel transfert à Manchester City d'après la presse anglaise...

La fin d'une aventure longue de quatre saisons ponctuées par un triplé national et la tant attendue Ligue des champions pour Gianluigi Donnarumma avec le Paris Saint-Germain ? Le 12 août dernier, à la veille de la Supercoupe d'Europe contre Tottenham pour laquelle il n'avait pas été retenu dans le groupe (2-2 puis 4-3 aux tirs au but), le portier italien annonçait sur son compte Instagram le terme de sa collaboration avec le club parisien à cause de « quelqu'un a décidé que je ne pouvais plus faire partie du groupe et contribuer à la réussite de l'équipe. Je suis déçu et découragé ».

Donnarumma : Le problème d'argent qui fait capoter son transfert ? Pendant la réception du SCO d'Angers au Parc des princes la semaine dernière, Gianluigi Donnarumma, non sans émotion, a fait ses adieux aux supporters du PSG comme il le demandait sur son post Instagram. Cependant, à moins de 48 heures de la clôture du mercato estival, Donnarumma est toujours un joueur du PSG. La faute à l'absence d'un accord pourtant évoqué depuis deux semaines dans la presse avec Manchester City. The Daily Mirror révèle que « le salaire astronomique » avec 577 000 € par semaine au PSG l'empêche de pouvoir signer ailleurs et notamment à City.