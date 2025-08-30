Bagarre avec Rabiot : La proposition de l'OM dévoilée !

Axel Cornic

Après la bagarre qui a éclaté en marge de la défaite à Rennes (1-0), l’Olympique de Marseille a décidé de placer deux joueurs sur la liste des transferts avec Jonathan Rowe et Adrien Rabiot. Mais si pour le Français la situation se tend à mesure qu’approche la fin du mercato, l’Anglais a lui déjà trouvé un club et pourrait bientôt voir l’un de ses anciens coéquipiers le rejoindre.

Ça part dans tous les sens à Marseille, en cette fin de mercato. Alors que tout le monde a les yeux tournés sur la situation d’Adrien Rabiot, dont le départ est au centre de tous les débats, l’OM continue de travailler pour redéfinir les contours de l’équipe sous les ordres de Roberto De Zerbi.

Cornelius affole le mercato Plusieurs jours ont ainsi été poussé vers la sortie et d’autres devraient suivre, comme Derek Cornelius. Arrivé l’été dernier, l’international canadien n’a pas su convaincre l’OM et aurait notamment tapé dans l’œil des Glasgow Rangers. Mais deux nouveaux clubs auraient récemment fait irruption dans ce dossier.