Signature à l'OM : Un an après, il prend déjà la porte !

Avec Roberto De Zerbi aux commandes, l'OM faisait peau neuve à l'été 2024. Derek Cornelius a fait partie du grand remplacement opéré par la direction marseillaise, mais comme beaucoup, n'a pas pu y faire son trou. Avant la fin du mercato programmée pour lundi soir prochain, Cornelius devrait rebondir en Ecosse.
Le 4 août 2024, Derek Cornelius devenait l'une des douze recrues estivales de l'Olympique de Marseille et le deuxième renfort canadien après Ismael Koné. Toutefois, à quelques mois près par rapport à ce dernier qui était déjà parti en prêt à Rennes cet hiver avant repartir sous les mêmes modalités à Sassuolo pendant l'intersaison.
Pas indispensable pour De Zerbi , Derek Cornelius s'en va ?
Recruté pour 4M€ l'été dernier bonus compris, Derek Cornelius ne devrait pas aller au bout du mercato en tant que joueur de l'OM. Il semblerait que l'international canadien de 27 ans soit destiné à plier bagage avant que le rideau ne tombe sur la session estivale des transferts, à savoir le 1er septembre prochain au soir. Direction ? L'Ecosse.
Derek Cornelius, dernière recrue des Glasgow Rangers ?
Selon les informations divulguées par Fabrizio Romano sur son compte X, Derek Cornelius serait bien parti pour s'engager en faveur des Glasgow Rangers. Les modalités de l'opération n'ont pas été commmuniquées par le journaliste italien. Il semblerait que ce ne soit plus qu'une question d'heures désormais.