Signature à l'OM : Un an après, il prend déjà la porte !

Avec Roberto De Zerbi aux commandes, l'OM faisait peau neuve à l'été 2024. Derek Cornelius a fait partie du grand remplacement opéré par la direction marseillaise, mais comme beaucoup, n'a pas pu y faire son trou. Avant la fin du mercato programmée pour lundi soir prochain, Cornelius devrait rebondir en Ecosse.

Le 4 août 2024, Derek Cornelius devenait l'une des douze recrues estivales de l'Olympique de Marseille et le deuxième renfort canadien après Ismael Koné. Toutefois, à quelques mois près par rapport à ce dernier qui était déjà parti en prêt à Rennes cet hiver avant repartir sous les mêmes modalités à Sassuolo pendant l'intersaison.

Pas indispensable pour De Zerbi , Derek Cornelius s'en va ? Recruté pour 4M€ l'été dernier bonus compris, Derek Cornelius ne devrait pas aller au bout du mercato en tant que joueur de l'OM. Il semblerait que l'international canadien de 27 ans soit destiné à plier bagage avant que le rideau ne tombe sur la session estivale des transferts, à savoir le 1er septembre prochain au soir. Direction ? L'Ecosse.