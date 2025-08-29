Transfert à 25M€ : Le coup de théâtre qui va rendre fou le PSG !

Pierrick Levallet

Alors que le mercato ferme bientôt ses portes, le PSG doit encore régler le cas Gianluigi Donnarumma. Annoncé avec insistance du côté de Manchester City ces derniers jours, le gardien de but de 26 ans est toujours chez les Rouge-et-Bleu. Et une décision des Sky Blues pourrait ralentir l’avancée du dossier.

Le PSG n’a plus beaucoup de temps pour boucler ses derniers dossiers. Le marché des transferts ferme ses portes dans quelques jours, et le club de la capitale n’a toujours pas réglé le cas Gianluigi Donnarumma. Remplacé par Lucas Chevalier chez les Rouge-et-Bleu, le gardien de but de 26 ans est poussé vers la sortie cet été puisque son contrat expire en juin 2026.

Manchester City travaille encore pour le transfert de Donnarumma Ces derniers temps, Gianluigi Donnarumma était annoncé avec insistance du côté de Manchester City. Des rumeurs ont même évoqué un accord entre les deux parties. Reste maintenant à voir si les Sky Blues arriveront à s’entendre avec le PSG pour finaliser le transfert. Le club mancunien souhaiterait toutefois se débarrasser d’Ederson avant d’accueillir le portier italien.