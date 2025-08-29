Départ de Rabiot : L'OM vend la mèche pour son avenir ?

Alexis Brunet

Depuis quelques jours, l’OM est en pleine ébullition avec l’affaire Adrien Rabiot. Le milieu de terrain a été inscrit sur la liste des transferts à cause de sa bagarre avec Jonathan Rowe et il a donc des chances de quitter Marseille. Toutefois, Roberto De Zerbi pense le contraire et estime que cette situation est encore récupérable.

Adrien Rabiot portera-t-il encore au moins une fois le maillot de l’OM ? C’est la question qui taraude tous les supporters marseillais depuis quelques jours. En effet, la possibilité existe que le milieu de terrain quitte le sud de la France, car il a été placé sur la liste des transferts après sa bagarre avec Jonathan Rowe.

De Zerbi pense toujours pouvoir récupérer Rabiot Présent en conférence de presse ce vendredi, Roberto De Zerbi s’est exprimé une nouvelle fois sur le cas Adrien Rabiot. Le coach marseillais estime qu’il est toujours possible que la situation soit récupérée et donc que le milieu de terrain reste à l’OM. Ses propos sont rapportés par RMC Sport. « Je pense que l'équipe souffre à partir du moment où chacun fait ce qu'il veut. La décision du club a été dans la direction de faire respecter les règles. Je ne pense pas que de la part du club les mots ont été trop forts. J'ai toujours dit que je pensais que c'était une situation temporaire, et qu'elle était récupérable. »