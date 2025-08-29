Mercato - OM : La presse anglaise annonce un transfert surprise !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’Emerson Palmieri était annoncé proche d’arriver en provenance de West Ham, l’OM explore désormais une autre piste en Angleterre au poste de latéral gauche. Les dirigeants marseillais ont entamé des discussions dans l’optique d’un transfert de l’international ukrainien Oleksandr Zinchenko, entré dans la dernière année de son contrat à Arsenal.

À la recherche d’un latéral gauche à la suite de la vente de Quentin Merlin à Rennes, l’OM semblait avoir trouvé son bonheur avec Emerson Palmieri (31 ans). L’international italien (29 sélections) devait résilier son contrat avec West Ham avant de s’engager pour les deux prochaines saison avec Marseille.

L’OM s’attaque à Oleksandr Zinchenko Mais d’après les informations de The Athletic, l’OM s’est lancé sur une nouvelle piste. En effet, les dirigeants marseillais s’intéressent désormais à Oleksandr Zinchenko, ce que confirme RMC Sport. Âgé de 28 ans, l’international ukrainien (74 sélections) est entré dans la dernière année de son contrat à Arsenal.