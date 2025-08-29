45M€ - Arabie Saoudite : Coup de tonnerre à l’OM ?

Cela fait maintenant un moment que l’OM travaille sur l’arrivée de Joel Ordonez. Le fait est que les négociations avec Bruges sont très compliquées. Un accord sera-t-il trouvé d’ici le 1er septembre ? Alors que l’OM semblait toucher au but avec l’Equatorien voilà que l’irruption de l’Arabie Saoudite aurait rebattu les cartes. Explications.
Venant d’accueillir Hamed Traoré, l’OM espère encore d’autres recrues d’ici la clôture du marché des transferts. Un défenseur central est notamment espéré avec la priorité donnée à l’arrivée de Joel Ordonez. Alors que l’Equatorien est visiblement déterminé à rejoindre Marseille, convaincre Bruges est une autre histoire. Des négociations qui se seraient d’ailleurs un peu plus compliquées dernièrement.
L’OM avait tout bouclé ?
Joel Ordonez va-t-il signer à l’OM ? Selon les informations de Footmercato, le club phocéen avait fait tout ce qu’il fallait pour obtenir le faut vert de Bruges. Montant, conditions de paiement… Tout était visiblement parfait de la part de l’OM pour obtenir la signature de l’Equatorien. Mais c’était avant un ultime rebondissement signé de l'Arabie Saoudite dans ce dossier Ordonez.
Bruges augmente le prix ?
Comme expliqué par FM, Bruges ferait désormais savoir que le club saoudien d’Al-Hilal serait prêt à payer 45M€ pour le transfert de Joel Ordonez. Face à cela, les Belges auraient décidé de revoir à la hausse les conditions du départ de l’Equatorien. C’est ainsi que désormais une indemnité de transfert de 35M€ serait réclamée pour Ordonez, plus remonté que jamais face à cette situation actuelle.