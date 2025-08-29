45M€ - Arabie Saoudite : Coup de tonnerre à l’OM ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cela fait maintenant un moment que l’OM travaille sur l’arrivée de Joel Ordonez. Le fait est que les négociations avec Bruges sont très compliquées. Un accord sera-t-il trouvé d’ici le 1er septembre ? Alors que l’OM semblait toucher au but avec l’Equatorien voilà que l’irruption de l’Arabie Saoudite aurait rebattu les cartes. Explications.

Venant d’accueillir Hamed Traoré, l’OM espère encore d’autres recrues d’ici la clôture du marché des transferts. Un défenseur central est notamment espéré avec la priorité donnée à l’arrivée de Joel Ordonez. Alors que l’Equatorien est visiblement déterminé à rejoindre Marseille, convaincre Bruges est une autre histoire. Des négociations qui se seraient d’ailleurs un peu plus compliquées dernièrement.

L’OM avait tout bouclé ? Joel Ordonez va-t-il signer à l’OM ? Selon les informations de Footmercato, le club phocéen avait fait tout ce qu’il fallait pour obtenir le faut vert de Bruges. Montant, conditions de paiement… Tout était visiblement parfait de la part de l’OM pour obtenir la signature de l’Equatorien. Mais c’était avant un ultime rebondissement signé de l'Arabie Saoudite dans ce dossier Ordonez.