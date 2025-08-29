Transfert annulé avec l'OM : Le Real Madrid sort du silence !

Ces dernières heures, tout semblait bouclé pour l’arrivée de Dani Ceballos à l’OM. Attendu sur la Canebière, le joueur du Real Madrid a finalement fait machine arrière au dernier moment. Un retournement de situation qui fait que Ceballos va rester dans l’effectif de Xabi Alonso. Et l’entraîneur de la Casa Blanca s’est exprimé sur ce dossier.
Dans cette dernière ligne droite du mercato, de nouvelles têtes vont encore débarquer à l’OM. Parmi celles-ci, on ne retrouvera toutefois pas Dani Ceballos. Pourtant, le milieu de terrain du Real Madrid semblait sur le point de s’engager avec le club phocéen. En effet, alors que l’Espagnol avait donné son accord, l'OM et le Real Madrid avaient ensuite trouvé un terrain d’entente. Mais voilà que cette opération ne se fera finalement pas, Ceballos ayant décidé de retourner sa veste.
« Il va rester »
En conférence de presse ce vendredi, Xabi Alonso a pris la parole sur le départ avorté de Dani Ceballos à l’OM. Ainsi, face aux journalistes, l’entraîneur du Real Madrid a confié : « Ceballos ? J'ai parlé avec lui et le résultat est qu’il va rester. Ce que je pense ne change rien. Il reste, c'est un joueur de plus dans l’effectif. Je suis content avec lui ».
« Nous voulions Ceballos, mais… »
Dernièrement, c’est Pablo Longoria qui s’était exprimé sur l’échec de ce dossier Dani Ceballos. Le président de l'OM avait alors lâché : « Nous voulions Ceballos, mais pendant le mercato, les choses changent ».