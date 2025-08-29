Transfert annulé avec l'OM : Le Real Madrid sort du silence !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ces dernières heures, tout semblait bouclé pour l’arrivée de Dani Ceballos à l’OM. Attendu sur la Canebière, le joueur du Real Madrid a finalement fait machine arrière au dernier moment. Un retournement de situation qui fait que Ceballos va rester dans l’effectif de Xabi Alonso. Et l’entraîneur de la Casa Blanca s’est exprimé sur ce dossier.

Dans cette dernière ligne droite du mercato, de nouvelles têtes vont encore débarquer à l’OM. Parmi celles-ci, on ne retrouvera toutefois pas Dani Ceballos. Pourtant, le milieu de terrain du Real Madrid semblait sur le point de s’engager avec le club phocéen. En effet, alors que l’Espagnol avait donné son accord, l'OM et le Real Madrid avaient ensuite trouvé un terrain d’entente. Mais voilà que cette opération ne se fera finalement pas, Ceballos ayant décidé de retourner sa veste.

« Il va rester » En conférence de presse ce vendredi, Xabi Alonso a pris la parole sur le départ avorté de Dani Ceballos à l’OM. Ainsi, face aux journalistes, l’entraîneur du Real Madrid a confié : « Ceballos ? J'ai parlé avec lui et le résultat est qu’il va rester. Ce que je pense ne change rien. Il reste, c'est un joueur de plus dans l’effectif. Je suis content avec lui ».