OM : «Surréaliste», le transfert à 20M€ qui choque la presse espagnole !

Alexis Brunet

Cet été, Dani Ceballos ne devrait pas poser ses valises à l’OM. Le club phocéen était un temps intéressé, mais il s’est finalement retiré du dossier, notamment car le milieu de terrain n’était pas très partant pour venir. Depuis, Pablo Longoria a décidé d’accélérer sur la piste Florentino Luís, ce qui choque la presse espagnole car le joueur du Benfica Lisbonne pourrait partir pour 20M€, alors que celui du Real Madrid ne coûtait que 10M€.

S’il y a bien un club qui va animer la fin de mercato en Ligue 1, c’est l’OM. Les dirigeants marseillais n’ont pas du tout fini leurs emplettes et au moins cinq nouveaux joueurs sont attendus dans le sud de la France avant le 1ᵉʳ septembre 20H. La formation phocéenne cherche à recruter en défense avec, pourquoi pas, l’arrivée de Joel Ordonez du Club Bruges, mais également au milieu de terrain. L’attaque ne serait pas en reste, car un nouveau joueur offensif pourrait débarquer malgré le récent prêt avec option d’achat d’Hamed Junior Traoré négocié par Pablo Longoria.

L’OM fonce sur Florentino Luís Au milieu de terrain, la principale piste de l’OM se nomme Florentino Luís. Après avoir évolué un an à Monaco en prêt, le Portugais pourrait donc faire son retour en Ligue 1. Initialement, le club phocéen avait fait de Dani Ceballos sa priorité, mais l’opération est finalement tombée à l’eau à cause de la volonté du joueur de ne pas rejoindre Marseille.