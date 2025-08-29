Transfert au PSG : Une annonce à 15M€ va tomber !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Plus que quelques jours pour le PSG afin de faire partir les derniers indésirables. Pas dans les plans de Luis Enrique après son prêt à Aston Villa, Marco Asensio est toujours à Paris. Mais peut-être plus pour très longtemps visiblement. En effet, l’Espagnol a été annoncé de retour chez les Villans et visiblement, le départ d’Asensio serait imminent.

En janvier dernier, Marco Asensio était prêté par le PSG à Aston Villa. Sous les ordres d’Unai Emery, l’Espagnol a alors retrouvé des couleurs. Pas de quoi toutefois convaincre Luis Enrique de lui faire une place à Paris. L’ancien joueur du Real Madrid était donc invité à s’en aller cet été. Un temps annoncé vers Fenerbahce, Asensio devrait finalement retrouver l’Angleterre et Aston Villa.

Asensio de retour à Aston Villa L’opération dégraissage est en cours au PSG et le prochain à partir devrait donc être Marco Asensio. En effet, selon les informations de Sacha Tavolieri, cela serait en passe de se concrétiser pour le départ de l’Espagnol vers Aston Villa. La confiance règnerait au sein du club anglais et voilà qu’un accord définitif avec le PSG pourrait même être trouvé d’ici 24 heures.