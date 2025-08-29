Gros clash à l’OM à cause du mercato !

Alexis Brunet

Depuis quelques jours, la possibilité de revoir Adrien Rabiot à l’OM prend de plus en plus de poids. Pablo Longoria a affirmé que sa porte était ouverte pour des discussions, mais cela n’a pas toujours été le cas. En effet, il y a quelques temps, le boss marseillais ne s’était pas montré aussi avenant avec Chancel Mbemba, qui était lui aussi poussé vers la sortie.

Alors qu’il ne reste que quelques jours de mercato, l’OM va devoir gérer un gros dossier. En effet, le club phocéen ne sait pas encore s’il pourra compter sur Adrien Rabiot la saison prochaine. Pour le moment, le milieu de terrain est placé sur la liste des transferts, car il s’est bagarré avec Jonathan Rowe, qui lui a déjà quitté Marseille. En conférence de presse, Roberto De Zerbi avait tendu la main au Français, mais il n’est pas le seul.

« La porte de mon bureau est toujours ouverte aux joueurs » Présent à Monaco pour le tirage au sort de la Ligue des champions, Pablo Longoria a inévitablement été interrogé sur l’affaire Adrien Rabiot. Au micro de Canal +, le président de l’OM a lui aussi affirmé qu’il était possible de renouer le dialogue avec le milieu de terrain. « C'est toujours la question d'actualité. On doit être très clair : dans le club, tout le monde me connaît depuis des années. La porte de mon bureau est toujours ouverte aux joueurs. Qu'ils soient vers la sortie ou non. La chose la plus importante, c'est de se parler comme des adultes, d'être sincères. Parler, juste parler. Ma porte est toujours ouverte. Tous les joueurs de notre effectif sous contrat savent que ma porte est ouverte. En ce moment, il est sous contrat et encore jusqu'à la fin du mercato, il y a encore des possibilités. On discute comme des adultes, ma porte est ouverte. »