Kvaratskhelia : Sa victime colossale au PSG !

Pierrick Levallet

La fin du mercato s’annonce palpitante à suivre du côté du PSG. Le club de la capitale n’a plus beaucoup de temps pour boucler ses derniers dossiers. Ces dernières semaines, Bradley Barcola était annoncé sur le départ. Victime du transfert de Khvicha Kvaratskhelia l’hiver dernier, l’international français pouvait se laisser tenter par une aventure loin des Rouge-et-Bleu.

D’ici quelques jours, le marché des transferts fermera ses portes. Cela laisse donc peu de temps au PSG pour boucler ses derniers dossiers. Les dirigeants parisiens souhaiteraient notamment se séparer de Gianluigi Donnarumma et de Randal Kolo Muani avant la fin de l’été. Mais ces dernières semaines, Bradley Barcola était également annoncé sur le départ.

Bradley Barcola attise les convoitises sur le mercato S’il reste un joueur important du PSG, l’ancien de l’OL ne fait toutefois pas office de titulaire indiscutable chez les Rouge-et-Bleu. Certains cadors européens, dont le Bayern Munich et Liverpool, gardaient donc un œil attentif sur la situation de l’ailier de 22 ans.