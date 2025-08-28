Mercato : Le PSG piégé pour un transfert ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Alors que la fin du mercato estival approche, le PSG espère toujours se séparer de plusieurs joueurs indésirables. Un cas de figure qui concerne notamment Marco Asensio. L’offensif espagnol est dans le viseur d’Aston Villa, qui souhaite jouer toutes ses cartes dans ce dossier, afin notamment de faire baisser le montant de l’opération.

Le PSG a connu un mercato estival plutôt tranquille. En effet, avec les arrivées de Renato Marin, Lucas Chevalier, et Illya Zabarnyi, le club parisien s’est renforcé sans chambouler son effectif pour autant. En revanche, du côté des départs, Paris a tenté de dégraisser son groupe en vendant définitivement certains éléments indésirables.

Asensio vers Aston Villa Arrivé durant l’été 2023 au PSG, Marco Asensio lui, n’a toujours pas quitté le club de la capitale. Prêté en seconde partie de saison à Aston Villa, l’Espagnol a retrouvé du temps de jeu chez les Villans, qui aimeraient désormais le recruter définitivement. Si des discussions sont en cours entre les différentes parties, le club anglais compte bien jouer de ses atouts dans ce dossier.