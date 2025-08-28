Mercato : Le PSG piégé pour un transfert ?

Alors que la fin du mercato estival approche, le PSG espère toujours se séparer de plusieurs joueurs indésirables. Un cas de figure qui concerne notamment Marco Asensio. L’offensif espagnol est dans le viseur d’Aston Villa, qui souhaite jouer toutes ses cartes dans ce dossier, afin notamment de faire baisser le montant de l’opération.
Le PSG a connu un mercato estival plutôt tranquille. En effet, avec les arrivées de Renato Marin, Lucas Chevalier, et Illya Zabarnyi, le club parisien s’est renforcé sans chambouler son effectif pour autant. En revanche, du côté des départs, Paris a tenté de dégraisser son groupe en vendant définitivement certains éléments indésirables.
Asensio vers Aston Villa
Arrivé durant l’été 2023 au PSG, Marco Asensio lui, n’a toujours pas quitté le club de la capitale. Prêté en seconde partie de saison à Aston Villa, l’Espagnol a retrouvé du temps de jeu chez les Villans, qui aimeraient désormais le recruter définitivement. Si des discussions sont en cours entre les différentes parties, le club anglais compte bien jouer de ses atouts dans ce dossier.
Le club anglais veut faire baisser son prix
En effet, The Athletic révèle ainsi que la formation d’Unaï Emery compte attendre le dernier moment avant de formuler une offre pour Asensio. L’objectif pour Aston Villa est de jouer la montre afin de faire baisser le prix du joueur de 29 ans.