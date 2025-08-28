Transfert à l’étranger : L’OM dit stop, c’est terminé !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Comme indiqué par Le 10 Sport au début du mois d’août, l’AC Milan a refusé toutes les offres de prêt formulées par l’OM pour Ismaël Bennacer et veut s’en séparer dans le cadre d’un transfert sec. Selon la presse italienne, le club marseillais serait passé à autre chose et aurait fait savoir aux Rossoneri qu’il ne souhaitait pas reprendre les négociations.

Revenu après son prêt de six mois à l’OM en deuxième partie de saison dernière, Ismaël Bennacer est toujours sur le départ de l’AC Milan. Alors qu’il est sous contrat jusqu’en juin 2027, un retour de l’international algérien (50 sélections) à Marseille a été évoqué tout au long du mercato estival.

Toutes les propositions de l’OM refusées Comme indiqué par Le 10 Sport, l’OM a fait plusieurs offres de prêt afin de récupérer Ismaël Bennacer, mais elles ont toutes été refusées par l’AC Milan. Les Rossoneri sont ouverts à un départ, mais dans le cadre d’un transfert sec, alors que le joueur ne dirait pas non à un retour à Marseille.