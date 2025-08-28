OM - Transfert de Rabiot : Une nouvelle offre est annoncée !

Alexis Brunet

À Marseille, la fin de mercato est plus qu’agitée. En effet, l’OM cherche à se renforcer, à vendre, mais doit également gérer le cas Adrien Rabiot en parallèle. Personne ne sait encore si le milieu de terrain restera à Marseille, mais en tout cas il possède certains prétendants. Avant la clôture du marché des transferts, l’AC Milan devrait d’ailleurs envoyer une offre aux dirigeants phocéens.

Si certains clubs ont bouclé leurs mercato depuis plusieurs semaines et sont plutôt sereins à l’approche de la clôture du marché des transferts, ce n’est pas du tout le cas de l’OM. Comme c’est souvent le cas depuis que Pablo Longoria et à son bord, la formation marseillaise a prévu d’enflammer les prochains jours avec de nombreuses arrivées. Le club phocéen doit également vendre certains indésirables et à cela il faut ajouter le cas Adrien Rabiot.

Que va faire l’OM d’Adrien Rabiot ? Dernièrement, l’OM avait décidé de sévir avec Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. Coupables de s’être battus dans le vestiaire après la défaite contre Rennes (1-0), les deux hommes ont été placés sur la liste des transferts par le club phocéen. Depuis, l’attaquant anglais a rejoint Bologne, mais le milieu de terrain français est lui toujours sous contrat avec Marseille. Dernièrement, plusieurs sources affirment que l’ancien joueur du PSG pourrait d’ailleurs rester dans le sud de la France, mais cela sera possible s’il présente ses excuses publiquement. Pour trouver une solution favorable à ce conflit, les dirigeants de l’OM devront également s’entretenir avec Véronique Rabiot, qui s'était montrée très véhémente envers eux.